13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sakarya’da çanta içinde insana ait kemik ve et parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içinde insana ait kemik ve et parçaları bulundu

bulunan civarında yapılan aramalarda yine içerisinde insana ait o kemik ve et parçaları bulundu. Çantada bulunanlar ’na gönderildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL

ilçesi Yazlık Mahallesi ile ilçesi arasından geçen 'nde eski bir içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.

Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için 'na gönderildi.

OLAY YERİNDE BİR ÇANTA DAHA BULUNDU

ekipleri, dün akşam çanta içerisinde insana ait kemik ve et parçaları bulunmasının ardından aynı bölgede bugün yeniden çalışma yaptı.

Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu.

Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı.

Bölgede araması yapmak için 'nden dalgıç polisler de geldi.

Dün gece olay yerinde çekilen bir kare

Sakarya’da çanta içinde insana ait kemik ve et parçaları bulundu SAKARYA’DA ÇANTA İÇİNDE İNSANA AİT KEMİK VE ET PARÇALARI BULUNDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA