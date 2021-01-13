Sakarya’da çanta içinde insana ait kemik ve et parçaları bulundu
Sakarya bulunan Çark Deresi civarında yapılan aramalarda yine çanta içerisinde insana ait o kemik ve et parçaları bulundu. Çantada bulunanlar İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.
Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OLAY YERİNDE BİR ÇANTA DAHA BULUNDU
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam çanta içerisinde insana ait kemik ve et parçaları bulunmasının ardından aynı bölgede bugün yeniden çalışma yaptı.
Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu.
Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı.
Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de geldi.
Dün gece olay yerinde çekilen bir kare