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65 milyon kişi iyileşti! Hangi ülkede kaç korona hastası sağlığına kavuştu?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 65 milyonu aştı. İşte ülke ülke iyileşen hasta sayısı... 'de kaç kişi korona sonrasında iyileşti?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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65 milyon kişi iyileşti! Hangi ülkede kaç korona hastası sağlığına kavuştu?

Dünyada virüs bulaşan 65 milyon 58 bin 210 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde 24 milyon 130 bin 124 kişi halen tedavi altında bulunuyor. 'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki sayısı 91 milyon 137 bin 908'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 949 bin 574 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE ÜLKELERDE İYİLEŞENLERİN SAYISI

ABD 13 MİLYON 540 BİN 25

HİNDİSTAN 10 MİLYON 110 BİN 634

BREZİLYA 7 MİLYON 167 BİN 651

RUSYA 2 MİLYON 800 BİN 675

TÜRKİYE 2 MİLYON 208 BİN 451

İTALYA 1 MİLYON 633 BİN 839

KOLOMBİYA 1 MİLYON 621 BİN 19

ALMANYA 1 MİLYON 545 BİN 500

ARJANTİN 1 MİLYON 511 BİN 750

İNGİLTERE 1 MİLYON 406 BİN 967

MEKSİKA 1 MİLYON 150 BİN 422

POLONYA 1 MİLYON 130 BİN 460

İRAN 1 MİLYON 81 BİN 736

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