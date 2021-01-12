65 milyon kişi iyileşti! Hangi ülkede kaç korona hastası sağlığına kavuştu?

Dünya genelinde 24 milyon 130 bin 124 kişi halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 91 milyon 137 bin 908'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 949 bin 574 kişi hayatını kaybetti.