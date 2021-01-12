Toplam vaka sayısının 2 milyon 346 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 218 bin 464'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 701 olduğu açıklandı.