Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Ocak 2020 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 12 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 12 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 171 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 152'e yükseldi.
Toplamda 26 milyon 555 bin 992 test yapıldı. Bugün yapılan 179 bin 208 testten, 9 bin 809 yeni vaka sayısı, 983 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 346 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 218 bin 464'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 701 olduğu açıklandı.
BİR İLK YAŞANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI 11 OCAK 2020 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?