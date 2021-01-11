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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2020 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2020 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 11 Ocak 2021'e ait vaka ve -19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 11 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 11 Ocak 2021'e ait vaka ve -19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte 11 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

11 OCAK 2021 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." dedi.

11 Ocak 2021 Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat verileri | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü? 11 OCAK 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI KOVİD-19 VAKA VE VEFAT VERİLERİ | TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

10 OCAK 2021 TABLOSU

9 OCAK 2021 TABLOSU

8 OCAK 2021 TABLOSU

7 OCAK 2021 TABLOSU

6 OCAK 2021 TABLOSU

5 OCAK 2021 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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