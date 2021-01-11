AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması! Muhalefete tepki

2018 yılında gerçekleşen genel seçimlerin ardından Türkiye seçimsiz bir döneme girmişti. Bir sonraki seçimin 2023'te yapılacağı Türkiye'de, son zamanlarda muhalefet partileri peş peşe erken seçim çağrısında bulunmaya başladı.

"KASITLI OLARAK YAPILIYOR"

Bu çağrılara yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir kez daha erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Ünal, yaptığı açıklamada, "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye'nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir" dedi.