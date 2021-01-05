MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber ekranlarında Millet İttifakında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İttifak içinde Kılıçdaroğlu'nun kaos ortamı ve gerginlikle ülkeyi erken seçime götürüp Millet İttifakını kurtarma derdinde olduğunu söyleyen Yıldırım ittifakın akıbetini belli olduğunu söyledi. Yıldırım, Demokrat Parti'nin ittifaktan çıkması sonrası çözülmelerin devam edeceğini ifade etti.

A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Millet İttifakındaki son durumu açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEK ADAMLIĞI

Millet İttifakı'nın dağılma sürecinde olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım CHP'nin içinde 3 tane partinin çıktığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığı nedeniyle CHP içinde ciddi sorunlar olduğunu belirtti.

DEMİRTAŞ'IN MADALYASI OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demiştaş'ın hapishanede olmasını "Demirtaş'ın madalyası olacak" yorumlamasını hatırlatan Yıldırım, Demirtaş'ın 37 kişinin öldürülmesini azmettirmek yargılandığını hatırlattı.

AKŞENER'İN KAHVALTISI

Akşener'in Demirtaş'ı kahvaltıya davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, AİHM kararı vasıtasıyla İYİ Parti'nin "Demirtaş hapisten çıksın" kampanyasına destek verdiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEFİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu bu kaos ortamı ve gerginlikle ülkeyi erken seçime götürüp Millet İttifakı'nı kurtarma peşinde olduğunu söyledi.

İTTİFAK NE DURUMDA?

Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in HDP'ye karşı olan tavrı nedeniyle Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nın ayrıldığını söyledi.

HDP ile açık ittifak durumunda Millet İttifakında ciddi bir çatırtı olacağını belirten Yıldırım, ittifakın akıbetinin belli olduğunu ifade etti. İttifak içinde çözülmenin başladığını söyleyen Yaşar Yıldırım, ittifaktan kopuşların artacağını ifade etti.