11 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına çirkin saldırı

’da kimliği belirsiz bir kişi, İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına çirkin saldırı

Yalova'da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak'da bulunan AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi.


Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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