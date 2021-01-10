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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 10 Ocak 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan bugün kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS HABERİ... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 10 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte 10 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." dedi.

9 OCAK VERİLERİ

8 OCAK VERİLERİ

7 OCAK VERİLERİ

6 OCAK VERİLERİ

5 OCAK VERİLERİ

10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Yeni hasta sayısı 1000 sınırında... |Video 10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! YENİ HASTA SAYISI 1000 SINIRINDA... |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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