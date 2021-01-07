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Son dakika: AK Parti’de kongre tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... salgını nedeniyle ertelenen Denizli İl Kongresinin tarihi belli oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: AK Parti’de kongre tarihi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan ancak korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti.

İl Başkanı Yücel Güngör, kongre tarihine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Güngör, 7. Olağan Denizli İl Kongresi için 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihini gösterdi.

Saat ve kongre yerini önümüzdeki günlerde detaylı şekilde paylaşılacağını belirten Başkan Güngör, "Kongremiz her zamanki gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içersinde olacaktır. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecektir. Yapılacak olan kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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