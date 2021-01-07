Son dakika: AK Parti’de kongre tarihi belli oldu

Saat ve kongre yerini önümüzdeki günlerde detaylı şekilde paylaşılacağını belirten Başkan Güngör, "Kongremiz her zamanki gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içersinde olacaktır. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecektir. Yapılacak olan kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN