Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan milyonluk projeleri kaderine terk etti

80 MİLYON LİRA HARCANMIŞ OLACAK

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi: 'Çanakkale'ye, yakışır bir belediye hizmet binası' yapmak vaadiyle 2015'te temeli atıldı. 2018'de tamamlanacaktı. Ancak bina kaderine terk edildi. 2015'te 47 milyon liraya mal olacağı açıklandı, 30 milyon lira harcandı. Beton yığını olarak kalan bina için yeni ihaleye çıkıldı. İlk yatırımın dışında 49 milyon lira teklifle yeniden başka bir şirkete verildi. Böylece hizmet binası için yaklaşık 80 milyon lira harcanmış olacak.

OTOPARK YARIM KALDI

Cennet Otoparkı ve İş Merkezi: 700 araçlık otopark, 20 adet iş yeri ve 107 adet ofis olacak olan otopark için 2017'de ihale yapıldı. 5 milyon liranın üzerinde harcama yapıldı. Proje kaderine terk edildi.