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Son dakika: MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

haberi... tırlarının durdurulması davasında 'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Açıklamada "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." ifadelerinin önemi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: tırlarının durdurulması davasında 'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT tırları davasının gerekçesinden:

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.


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