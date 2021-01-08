Son dakika: TikTok'tan flaş Türkiye kararı! Temsilcilik açma kararı aldılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan TikTok'un Türkiye'de temsilci atayacağını duyurdu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Youtube ve Netflix Türkiye'de temsilcilik açacağını açıklamıştı.