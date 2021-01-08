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Son dakika: TikTok'tan flaş Türkiye kararı! Temsilcilik açma kararı aldılar

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , 'un 'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti. Sayan, diğer sosyal medya kuruluşlarından da yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: TikTok'tan flaş Türkiye kararı! Temsilcilik açma kararı aldılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan TikTok'un Türkiye'de temsilci atayacağını duyurdu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Youtube ve Netflix Türkiye'de temsilcilik açacağını açıklamıştı.

Youtubeun temsilcilik açmasının ardından Facebook ve Instagram da konuyu gündeme aldı! YOUTUBE'UN TEMSİLCİLİK AÇMASININ ARDINDAN FACEBOOK VE INSTAGRAM DA KONUYU GÜNDEME ALDI!

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