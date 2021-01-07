Türk SİHA'larına Avrupa'dan bir talip daha! Kimler Türk SİHA'sı alacak

SAVAŞIN KAZANANINI BELİRLİYOR

Türk SİHA'ları ile ilgilenen bir diğer Avrupa ülkesi ise İngiltere. Dağlık Karabağ'da kullanılan Bayraktar'ın, savaşların seyrini değiştirecek kapasitede olduğunu ispatlamasının ardından İngiltere'nin bu sistemlerle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Londra'nın ABD'li üretici General Atomics tarafından yapılan Protector'un yerine, hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği ifade ediliyor. Ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, "Türk SİHA'ları çığır açan silah" dediğini geçtiğimiz günlerde uluslararası medyada yansımıştı.