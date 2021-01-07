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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında tamamen soyundu

Taciz-tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen ’de yine bir skandal patladı. CHP  İl Başkanı 'nın danışmanı , genç bir kadınla görüntülü görüşme yaparken tamamen soyundu. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında tamamen soyundu

'de taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının ardından bir rezalet daha ortaya çıktı. CHP İl Başkanı 'nın danışmanı , genç bir kadınla görüntülü görüşme yaparken tamamen soyundu. O görüşmenin ekran alıntıları ortaya çıktı. CHP'li Başkan daha önce de adı taciz skandalına karışan 'ı, İlçe Başkanı yapmıştı.

Bursa'da genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular'ı, tacizden haberi olduğu halde kollayan ve 1 yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapan CHP'nin İl Başkanı İsmet Karaca, bir kadınla görüntülü görüşme yaptığı sırada çırılçıplak soyunan Rafet Yurdakul'u da danışmanı yaptı.

2020 yılında siyaset arenasında sadece taciz, tecavüz ve sarkıntılık gibi yüz kızartıcı olaylarla yer alan CHP'de bir skandal daha patlak verdi.

Bursa'da yaşayan ve CHP'de çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak İlçesi yöneticiliği yapan ve halen parti delegesi olan Rafet Yurdakul, geçen Eylül ayında sosyal medyadan yaptığı duyuruda, CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın siyasi başdanışmanı olduğunu açıkladı. Ancak Yurdakul'un kendisini 'dan arayan bir kadınla görüntülü görüşme yaparken çırılçıplak soyunduğu fotoğraflar ortaya çıkınca, yine sosyal medya üzerinden "İroni yaptım, danışman olmadım' paylaşımı yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca

OLAY UNUTULUNCA YİNE ORTAYA ÇIKTI

CHP içinde yaşanan bu skandal kısa sürede örtbas edilince, Rafet Yurdakul yeniden piyasaya çıktı. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, geçen hafta, meclis üyeleri ve bazı ilçe başkanlarını da yanına alarak, yaptığı restorasyonu protesto etmek için, Bursa'nın tarihi yerlerinden biri olan 'a geldi.

Burada bir basın açıklaması yapan Karaca'nın yanında, Rafet Yurdakul'da vardı. Yurdakul'la birlikte kameraların karşısına geçip, açıklama yapmaktan çekinmeyen İsmet Karaca, Bursa'da partili bir genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular'a da sahip çıkmış ve tacizi bildiği halde olaydan bir yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapmıştı.

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