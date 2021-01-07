Bursa'da yaşayan ve CHP'de çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak Yıldırım İlçesi yöneticiliği yapan ve halen parti delegesi olan Rafet Yurdakul, geçen Eylül ayında sosyal medyadan yaptığı duyuruda, CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın siyasi başdanışmanı olduğunu açıkladı. Ancak Yurdakul'un kendisini Bulgaristan'dan arayan bir kadınla görüntülü görüşme yaparken çırılçıplak soyunduğu fotoğraflar ortaya çıkınca, yine sosyal medya üzerinden "İroni yaptım, danışman olmadım' paylaşımı yaptı.