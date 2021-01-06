Zonguldak'ta vakalar hızla azalıyor! Uzmandan 'rehavet' uyarısı





'ÖNLEMLERİ BIRAKIRSAK KÖTÜ GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ'

Bir vakanın bile hastalığın yayılmasında çok önemli faktör olduğunu belirten Dr. Açıkgöz, şöyle devam etti:

"11 Mart'ta Türkiye'de bir vaka gözükmüştü. O bir vakadan nerelere geldik. Belki vakaların hiç görülmemesi rahatlamayı veya rehaveti konuşmayı kolaylaştırabilecek bir durum olabilir ama bir vakadan bile bu vakalar hızla artabilir. Eğer önlemlere uymazsak hızlı bir şekilde kötü günlere dönebiliriz. Yani bu hastalığa karşı en önemli silahımız aşılama. Eğer yeterli miktarda aşı ulaşırsa ve bu aşılar araştırmalarda ortaya koyduğu bağışıklama oranlarını yaratırsa bundan sonrası için daha rahat olabiliriz. Ancak solunum yolları virüslerinin önemli bir kısmı çok sık mutasyona uğrayan virüsler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aslında karşımıza gelecekleri yaşamadan kestirmek çok doğru değil. Şu an hastalık yapan koronavirüs etkenine karşı elimizdeki en önemli silahımız toplumun önemli bir kısmının bağışıklaması."