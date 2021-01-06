Kilolulara koronavirüs uyarısı! Obezite koronavirüs riskini artırıyor

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Şişman, "Solunum sisteminin enfeksiyonla mücadele etme kapasitesini zayıflatıyor. Bununla birlikte obezite damarda pıhtı oluşması ve bu pıhtıdan kopan parçanın başka bir bölge damarında tıkanmaya sebep olması olarak da adlandırılan tromboembolik olay riskini arttırıyor. O zaman bu süreçte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarken beslenmeye de dikkat edip, kilo kontrolü sağlamak önemli. Bu hedefle obez bireylerin salgın döneminde yüksek kalorili beslenme düzeninden kaçınması ve hafif-orta düzeyde egzersiz yapması çok önemlidir" diye konuştu.

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