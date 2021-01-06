CHP'li Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu! Kendini bakın nasıl savundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği ve sosyal medyada alay konusu olan hayali görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Başkan, rantı kestiği için sosyal medya üzerinden kendisine saldırıldığını söyledi.
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"SOSYAL MEDYADAN BANA SALDIRIYORLAR"
CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.
"SOSYAL MEDYADAN BANA SALDIRIYORLAR"
O görüntülerle ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, "Ahmet Öküzcüoğlu geldi, rant bitti. Ben halkımın parasını korumaya devam edeceğim. Korkmadan ve yılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar" dedi.