Son dakika: Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kurucular kurulu ile kritik toplantı | A Haber ÖZEL

Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa sürecine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal mesafeye uyarak. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program tüzük çalışması yaptık. Üstü asparagas haber olur. Şimdi yolcu ettim arkadaşları. Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklamayı yapacağız" dedi.

İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını da verdi. İnce, yıllarını verdiği CHP'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.