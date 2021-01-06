07 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kurucular kurulu ile kritik toplantı | A Haber ÖZEL

, 'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.Muharrem İnce'nin hamlesini A Haber'de değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İnce'nin parti kurma dilekçesini bu ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığına vereceğini ifade etti. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler getirmiş ve Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını sıkça dile getirmişti. CHP yönetimine tepki olarak başlattığı "Memleket Hareketi" sonrasında parti kurmaya karar vermişti.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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, 'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa sürecine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal mesafeye uyarak. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program tüzük çalışması yaptık. Üstü asparagas haber olur. Şimdi yolcu ettim arkadaşları. Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklamayı yapacağız" dedi.

İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını da verdi. İnce, yıllarını verdiği CHP'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.

OCAK AYI SONUNA KADAR PARTİ KURMAK İSTİYOR
Muharrem İnce'nin kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Muharrem İnce'nin partiden kovulmayı beklediğini bu da gerçekleşmeyince kendisini adım attığını ve bu ay sonuna kadar partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunacağını söyledi. Yiğitel, şu anda aktif olarak CHP'nin milletvekillerinden istifaların gerçekleşeceğini ve İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini söyledi.

İNCE, MEMLEKET HAREKETİ İLE GEMİLERİ YAKMIŞTI
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu. İnce, CHP'nin bugüne kadar eriştiği en yüksek oy oranını alırken, parti içinde Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevini kendisine bırakmasını istediğini bildirmişti.

Gerilim sonrası İnce, parti içinde beklediğini bulamayınca Memleket Hareketi kapsamında 81 ili gezme kararı almıştı. İnce, il ziyaretleri sırasında CHP'ye sert eleştiriler yöneltmiş, parti kurma düşüncesini dile getirmişti.

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