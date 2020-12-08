Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu! CHP'den görüştüğüm isimler var

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak çıkan ve kaybeden Muharrem İnce, kurmak için hazırlandığı parti ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğüne atıfta bulunan İnce, yeni kuracağı için CHP'li isimlerle görüşmeler yaptığını itiraf etti.

"CHP'Yİ ELE GEÇİRDİLER"

Yeni bir parti kuracağını yineleyen Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır" dedi.

"Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz." diyerek tepkisini dile getiren İnce, "Partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İnce, yeni partisi için çalışma arkadaşlarının Avrupa'daki birçok partinin tüzüğünün incelendiğini belirtti.

CHP'den bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Muharrem İnce, "Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum." şeklinde konuştu.