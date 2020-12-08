08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu! CHP'den görüştüğüm isimler var

Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu! CHP'den görüştüğüm isimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulunan , kuracağı parti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'de demokrasinin kalmadığını belirterek birçok isimle görüştüğünü açıklayan İnce, "CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu! CHP'den görüştüğüm isimler var

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak çıkan ve kaybeden Muharrem İnce, kurmak için hazırlandığı parti ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğüne atıfta bulunan İnce, yeni kuracağı için CHP'li isimlerle görüşmeler yaptığını itiraf etti.

"CHP'Yİ ELE GEÇİRDİLER"

Yeni bir parti kuracağını yineleyen Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır" dedi.

"Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz." diyerek tepkisini dile getiren İnce, "Partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İnce, yeni partisi için çalışma arkadaşlarının Avrupa'daki birçok partinin tüzüğünün incelendiğini belirtti.

CHP'den bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Muharrem İnce, "Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Muharrem İnceden CHPye cinsel taciz tepkisi: Utanıyorum MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE 'CİNSEL TACİZ' TEPKİSİ: UTANIYORUM
Son dakika: Muharrem İnce CHPdeki taciz ve tecavüz skandalına sert çıktı: Gerçek ortaya çıkarılsın SON DAKİKA: MUHARREM İNCE CHP'DEKİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALINA SERT ÇIKTI: GERÇEK ORTAYA ÇIKARILSIN
Muharrem İnce’den itiraf: Keşke CHP yönetimine güvenmeseydim MUHARREM İNCE'DEN İTİRAF: KEŞKE CHP YÖNETİMİNE GÜVENMESEYDİM
CHP’de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz büyüyor | CHP yönetimi İnce’yi ihraç mı edecek? CHP'DE MUHARREM İNCE İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR | CHP YÖNETİMİ İNCE'Yİ İHRAÇ MI EDECEK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA