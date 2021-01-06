7 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Özellikle Marmara'nın bir çok ili yeni yılda henüz kar ile tanışmamışken Meteoroloji'den açıklama geldi. Sağanak yağmurların beklendiği Meteoroloji tarafından açıklanırken, Marmara ve Karadeniz'de gösterecek olan sağanak yağışların yanı sıra bazı illerde kar yağışlarının görüleceği vurgulandı.