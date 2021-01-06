07 Ocak 2021, Perşembe
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Meteoroloji kar yağacak 3 ili açıkladı! Hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük açıklaması

"?" sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerinde açıklandı. Meteoroloji 3 ile kar yağacağını açıkladı. Peki hangi illere kar yağacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Meteoroloji kar yağacak 3 ili açıkladı! Hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak'ta 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Kuraklık ile mücadele eden Türkiye'ye kar müjdesi verildi. Meteoroloji kar yağacak 3 ili açıkladı. MGM, 7 bölgedeki son durumu değerlendirirken, 7 Ocak perşembe günü tahminlerine de yer verildi.

7 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Özellikle Marmara'nın bir çok ili yeni yılda henüz kar ile tanışmamışken Meteoroloji'den açıklama geldi. Sağanak yağmurların beklendiği Meteoroloji tarafından açıklanırken, Marmara ve Karadeniz'de gösterecek olan sağanak yağışların yanı sıra bazı illerde kar yağışlarının görüleceği vurgulandı.

HANGİ İLLER KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

Yayınlanan raporda Pazar günü Bayburt'ta, Pazartesi günü ise hem Bayburt hem de Ardahan'da kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

Kuraklıkla mücadele eden Türkiye'ye müjdeli haber verildi. Pazar günü Türkiye'nin büyük bir bölümünü sağanak yağışlar bekliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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