07 Ocak 2021, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşecek

Sağlık Bakanı , yarın () Avrupa Bölge Direktörü ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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