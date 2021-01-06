Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 87 milyonu geçti! İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 87 milyon 162 bin 839'a yükseldi.

ABD, 21 milyon 618 bin 310 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.