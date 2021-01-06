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Herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanlığından dolandırıcılara karşı flaş uyarı

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Giriş: 06.01.2021 15:46
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin" denildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısını kullanarak vatandaşı dolandırmak isteyen kişilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.

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