- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
CHP'li Başkan Öküzcüoğlu'nun muhtarla "hayali görüşmesi" sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika haberi...CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun telefonu açmadan hayali muhtarla yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlattı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyayı salladı. CHP'li Başkan açmadığı telefondaki muhtara projelerini anlattı.