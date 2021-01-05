05 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: Ankara'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre   Cumhuriyet Başsavcılığı, ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28’i subay, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28'i subay, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

BİR OPERASYON DAHA
Öte yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

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