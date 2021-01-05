TSK'dan İdlib'e dikkat çeken sevkiyat! Tanklar ve ağır silahlı askerler bölgede

Türkiye, terörden ve rejimin katliamlarından koruduğu İdlib halkı için bölgeye ağır silahlı askerler gönderdi. Harekete geçen TSK tarafından çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araç, tank, seyyar kurşun geçirmez güvenlik kabinleri ve askeri radarlar sevk edildiği belirtildi.