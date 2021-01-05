TSK'dan İdlib'e dikkat çeken sevkiyat! Tanklar ve ağır silahlı askerler bölgede
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki rejim güçlerinde yaşanan hareketliliğin ardından İdlib için harekete geçti. TSK bölgede güvenliği artırmak için zırhlı araç, tank ve askeri radarlar sevk etti.
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Türkiye, terörden ve rejimin katliamlarından koruduğu İdlib halkı için bölgeye ağır silahlı askerler gönderdi. Harekete geçen TSK tarafından çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araç, tank, seyyar kurşun geçirmez güvenlik kabinleri ve askeri radarlar sevk edildiği belirtildi.
Rejimin olası saldırısını karşılamak amacıyla bölgede yeni karakollar oluşturuldu ve mevziler kazıldı.
Türkiye'den İdlib'e hareket halinde olan TSK'nın takviye askeri konvoyunun ise, İdlib-Bab el Hava karayolunda saldırıya uğradığı öğrenildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre pazar gecesi henüz kimlikleri bilinmeyen terörist bir grup tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.