MSB son dakika: Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile sonuçlar nasıl öğrenilir?

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.

Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.