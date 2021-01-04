Son dakika: CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine soruşturma! Başörtülü hakimleri hedef almıştı





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eskimeyen alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yapamamanın ezikliği ile şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz.