Atatürk Havalimanı'nında terk edilen dokuz uçak satışa çıkıyor!

Tarhan Tower Airlines'a ait MD-82 tipi iki uçak da 300'er bin liraya satışa sunulacak. TC-CHY tescilli Piper tipi uçak 80 bin TL'ye, TC-MHK tescilli Chessna tipi uçak ise 30 bin TL'ye satılacak. Saga Airlines'e ait Airbus 310 tipi uçağı için ise belirlenen fiyat da 500 bin TL.