Toplam vaka sayısının 2 milyon 241 bin 912 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 10 bin 102 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 136 bin 534'e yükseldiği, bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 3 bin 612 olduğu açıklandı.