Pazartesi günü kar yağacak mı? Meteoroloji'den 'İstanbul'a kar yağacak mı?' açıklaması! Ankara'ya kar yağacak mı?
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneli için "kar yağacak mı?" sorusu soruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak pazartesi gününün hava durumu tahminini açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?
"İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları üzerine Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 Ocak pazartesi tahminlerine yer verildi.
İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında İstanbul ve Ankara'da kar görülmedi. Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da kar yağmayacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.
Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.
Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.
İstanbul: 15 derece ve parçalı bulutlu
Ankara: 13 derece ve sisli
İzmir: 13 derece ve güneşli
Antalya: 22 derece ve güneşli
Trabzon: 15 derece ve güneşli