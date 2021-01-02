Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU