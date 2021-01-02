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Sağlık Bakanlığı 2 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 2 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu.

İşte 2 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

DÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU

31 ARALIK 2020 KOVİD-19 TABLOSU

Vefat ve yeni vaka sayılarında düşüş sürüyor! 2 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı VEFAT VE YENİ VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 2 OCAK TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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