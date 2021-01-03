04 Ocak 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA UYAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

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