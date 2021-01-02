SON DAKİKA | Hatay Valiliği’nden Cinderes’teki bombalı araç patlaması olayı hakkında açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "02.01.2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH Bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır." denildi.

"TAHKİKATA BAŞLANILMIŞTIR"

Kritik açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Öte yadnan gün içinde Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.