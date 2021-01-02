04 Ocak 2021, Pazartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı

İletişim Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '' hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbülün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN DUYURDU! ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN HAYATINI KONU ALAN FİLMİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
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