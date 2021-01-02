Malatya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa tecavüz iddiasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

Malatya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa tecavüz edildiği iddia edilmiş ve konuyla alakalı sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı. Konuyu siyasi malzeme haline getirmek isteyenler provokasyona girişerek akıllarınca algı operasyonu yapmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '' Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok Ailesi var Çocuk var YETER ARTIK'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının akabinde Malatya Valiliğinden şu açıklama geldi:

02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi "Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun "herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği" belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.