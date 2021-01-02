Malatya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa tecavüz iddiasıyla ilgili valilikten açıklama geldi
Malatya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli E.G.’ye toplu olarak tecavüz edildiği iddia edilmiş ve sosyal medyadan konuyla ilgili birçok paylaşım yapılmıştı. Konuyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Malatya Valiliğinden açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK'' ifadelerini kullanırken, Malatya Valiliği, herhangi bir şekilde cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı.
Malatya'da 16 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa tecavüz edildiği iddia edilmiş ve konuyla alakalı sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı. Konuyu siyasi malzeme haline getirmek isteyenler provokasyona girişerek akıllarınca algı operasyonu yapmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '' Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok Ailesi var Çocuk var YETER ARTIK'' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının akabinde Malatya Valiliğinden şu açıklama geldi:
02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi "Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.
Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.
Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun "herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği" belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
PROVOKASYONUN ÖNCÜSÜ CHP'Lİ VELİ AĞBABA OLMUŞTU
Söz konusu paylaşımı alevlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''Malatya Nermikan'da zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu, üç kişinin jandarmada ifadelerinin alındığı ve savcılığa iletildiği belirtiliyor. Konunun takipçisiyiz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız'' demişti.