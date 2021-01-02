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CHP’li başkan Şahin Çervatoğlu ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi! Skandal fotoğraflar...

’nun da aralarında bulunduğu çoğu ’li 17 kişinin günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ve belediyeye ait yayla evinde alkollü parti düzenledikleri ortaya çıktı. Jandarma denetiminde CHP’lilere ceza yağdı. İşte skandal görüntüler...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Rize'nin 'nun da aralarında bulunduğu çoğu 'li 17 kişinin günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ortaya çıktı.

YILBAŞI PARTİSİ

Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal etti.

YILBAŞI PARTİSİ

Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal etti.

Kalabalık grup yılbaşı günü belediyeye ait yayla evinde toplu halde parti düzenledi.

İHBAR ETTİLER

Başkan ve beraberindeki CHP'lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence bir ihbar ile Jandarma'ya bildirildi.

CEZA YAĞDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment 'nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz'ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere idari para cezası kesti.

Bu kapsamda CHP'lilerin yayla partisi 53 bin 550 liraya patladı.

İşte partideki diğer CHP'li isimler; Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç…

CHP’li başkan ekibinden yayla evinde yılbaşı partisi! Skandal görüntüler CHP’Lİ BAŞKAN EKİBİNDEN YAYLA EVİNDE YILBAŞI PARTİSİ! SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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