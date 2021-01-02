CHP’li başkan Şahin Çervatoğlu ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi! Skandal fotoğraflar...

İHBAR ETTİLER

Başkan ve beraberindeki CHP'lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence bir ihbar ile Jandarma'ya bildirildi.

CEZA YAĞDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz'ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere idari para cezası kesti.

Bu kapsamda CHP'lilerin yayla partisi 53 bin 550 liraya patladı.

İşte partideki diğer CHP'li isimler; Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç…