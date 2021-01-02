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CHP’li başkan ekibinden yayla evinde yılbaşı partisi! Skandal görüntüler
Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun da aralarında bulunduğu çoğu CHP’li 17 kişinin yılbaşı günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ve belediyeye ait yayla evinde alkollü parti düzenledikleri ortaya çıktı. Jandarma denetiminde CHP’lilere ceza yağdı. İşte skandal görüntüler...