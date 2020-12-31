Milli Piyango çekilişi canlı izle: 2021 MPİ yılbaşı özel çekilişi ikramiye kazanan numaralar listesi sorgulama ekranı!
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinte toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye ise tam 100 milyon TL... Büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Çekilişte 10.000 - 10.000.000 TL ödüllü 1. bölüm saat 14.30'da başlayacak. Canlı yayın ve ikramiye kazanan numaralar listesine anbean buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı yayın ve bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi başladı. Heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları yakından takip ediyor. Milli Piyango canlı yayın nasıl izlenir, ikramiye kazanan numaralar nedir, gibi Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO CANLI YAYIN İZLE:
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yılbaşına özel gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş sürecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Ayrıca sonuçları ahaber.com.tr'den anında öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi www.millipiyangoonline.com interne adresi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Saat 23.00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SAATLERİ
YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ
14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2 : 22:30-00:30 TSİ
23:00- 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE REKOR İKRAMİYE
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 100 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.
MİLLİ PİYANGO KURALLARI
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.