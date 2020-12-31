31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakanlık açıkladı: Yılbaşında denetimlerinde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak

Bakanlık açıkladı: Yılbaşında denetimlerinde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak

İçişleri Bakanlığı, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak." açıklaması yaptı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
Bakanlık açıkladı: Yılbaşında denetimlerinde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerini sürdürecek. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç/göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek.

31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personellerden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak.

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİMLER GERÇEKLEŞECEK

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek. Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsur ile de denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAHADA OLACAK

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak.

Bakan Yardımcıları 'de, 'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve 'da, Emniyet Genel Müdürü Eskişehir ve 'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü 'da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç 'de, alınan tedbirleri inceleyecek.

YILBAŞI TEDBİRLERİ GAMER'DEN TAKİP EDİLECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı , Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaların ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip edecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA