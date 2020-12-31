A Haber'i hedef aldılar: Aşı üzerinden algı operasyonu! Çin’den açıklama geldi: Bir yalan haber daha!

27 Kasım tarihinde A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulunan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin sözleri üzerinden Türkiye'ye ulaşan corona virüsü aşısının Çin'de yasak olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı.

SKANDAL ALGI OPERASYONU

Bazı medya kuruluşları ve provokatörler, 1 ay önceki röportaj üzerinden skandal algı operasyonuna imza attı. Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin açıklamalarını "Çin aşısı Çin'de yasak mı?" diyerek paylaşımlarda bulundu.

ÇİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Çin İstanbul Başkonsolosluğu söz konusu iddiayı yalanladı. Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, "Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bir yalan haber daha.

* Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti.

* Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.

BAŞKONSOLOS 1 AY ÖNCEKİ RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 27 Kasım tarihinde A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber spikeri Banu El'in "Faz 3 çalışmaları kapsamında Çin'de çok ciddi bir kitlenin aşılandığına dair haberlerde zaman zaman medyada yer alıyor. Bu kapsamda bir bilgi paylaşablir misiniz?" sorusu üzerine bu yanıtı verdi:

Potansiyel Kovid-19 aşısının Çin'de acil durumlarda kullanım izni aldığını ve riskli olan kısıtılı meslek gruplarına uygulandığını ifade eden Wei, aşı adaylarının faz 3 deneme sonuçlarının aralık ayı içerisinden yayınlanacağını söyledi. Wei, faz 3 denemesinde olan tüm aşılarda herhangi ciddi bir yan etkinin de olmadığını ifade etti.





BİLİM KURULU ÜYESİ KARA: ÖN BİLGİYE SAHİBİZ

Konuya dair bir açıklama da Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan geldi. Kara şunları söyledi: "Bu aşının Çin'de 300 bin nüfuslu bir kasabada tamamen uygulandığını ve Çin genelinde toplam 1 milyon doz olarak uygulandığını biliyoruz.

TÜRKİYE'YE GELEN ÇİN AŞISI 2 HAFTA ANALİZ EDİLECEK

Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarından alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz sonucunda uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı.