Gönüllü aşı başvurusu: Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak?

Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı gönüllü aşı olmak isteyenler için kriterleri açıkladı. Aşı gönüllüsü olmak için başvurular Sağlık Bakanlığı tarafından alınıyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak?