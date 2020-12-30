Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönüllü aşı başvurusu: Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak? Gönüllü aşı başvurusu: Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak?
Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı gönüllü aşı olmak isteyenler için kriterleri açıkladı. Aşı gönüllüsü olmak için başvurular Sağlık Bakanlığı tarafından alınıyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 21:54
Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Gönüllü aşı başvurusu için internet üzerinden ve 0850 811 18 80 numaralı çağrı merkezinden yapılacak. Başvuru şartları ve nereden yapılacağı sorusunun yanıtları için detaylar haberimizde. İşte, Aşı gönüllüsü nasıl, nereden olunur? Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak, uygulanmayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?
Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.
Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.
Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak" denildi.
Sağlık Bakanlığı'nca, Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Aşının 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandığı, ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.