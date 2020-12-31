31 Aralık 2020, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl mesajı yayımladı

resmi internet sitesinden yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Asil milletimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz." denildi.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni yıl mesajında, "Yıllar değişir, yerler değişir ama millete adanmış ruhlar asla değişmez... Asil milletimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan video klip büyük beğeni topladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen mesaj;

"Yıllar değişir, yerler değişir ama millete adanmış ruhlar asla değişmez... Asil milletimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl mesajı yayımladı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YENİ YIL MESAJI YAYIMLADI

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