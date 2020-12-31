Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni yıl mesajında, "Yıllar değişir, yerler değişir ama millete adanmış ruhlar asla değişmez... Asil milletimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan video klip büyük beğeni topladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen mesaj;

"Yıllar değişir, yerler değişir ama millete adanmış ruhlar asla değişmez... Asil milletimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz."