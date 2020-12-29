Son dakika: Yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İşte İstanbul ve Ankara'yı yılbaşında bekleyen hava sıcaklığı. Sosyal medyadaki "yılbaşında kar yağacak mı?" soruları yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "yılbaşında kar yağacak mı?" sorularını yanıtladı. Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği kar yılbaşında gelecek mi? MGM'nin resmi internet sitesinden 31 Aralık ve 2021'in ilk günü içi hava durumu tahmini yapıldı.
BAZI KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK
Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışına hasret kalan milyonlarca İstanbullu ise yılbaşında kar yağıp yağmayacağını merak ediyor.
Sıcaklıkların artacağı belirtilirken hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
NERELERDE YAĞIŞLAR OLACAK? KAR YAĞACAK MI?
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.
:: İŞTE İL İL BEKLENTİLER ::
Hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları;
Ankara'da 13, İstanbul ve İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 19, Samsun'da 20, Trabzon'da 19, Erzurum'da 2, Diyarbakır'da 10 derece civarında olacak.
Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı, kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 5°C
Az bulutlu ve açık