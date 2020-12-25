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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi! Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi! Bugün nereye kar yağdı | Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağını ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu. Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 15:17
Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi!
Meteoroloji, kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi!
UYARILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR Tüm Türkiye'de kar yağışı etkili olurken, yeni son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi!
KÖYLERE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 70 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Van'da hafta başı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi!
Kar yağının durmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 15 mezra, Başkale’de 1 mezra, 44, Çatak’ta 14 mahalle - 25 mezra, Edremit’te 1 mahalle, Gevaş’ta 1 mahalle - 4 mezra ve Gürpınar’da 4 mahalle - 7 mezra olmak üzere toplam kapalı bulunan 70 yerleşim yerinin yolu Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından açılması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.
Son dakika: Bugün nereye kar yağdı | Köylerle bağlantılar kesildi!
Öte yandan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari yolu güzergahından bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidinde de sürücülerin sıkıntı yaşamaması için iş makineleri ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor.