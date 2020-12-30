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Parkta terör propagandasına 2 gözaltı

'da kentin en çok ziyaret edilen ve kalabalık parklarından birinde, yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Parkta terör propagandasına 2 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yer alan kentin ziyaretçi popülasyonunun en yoğun parklarından Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde alkol alan 2 kişi, bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Parkta arkadaşlarıyla gezen V.Y. (27), terör örgütü lehine slogan atıldığını duyunca hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi, motorize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, park içerisinde V.Y.'nin gösterdiği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Park içinde kaçmaya çalışan diğer şüpheli de kısa sürede yakalandı. Kelepçelenen 2 şüpheli suçlamaları kabul etmezken, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

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