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Son dakika: Eskişehir’de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

’de, hesaplarında PKK/YPG/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Eskişehir’de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliyi takibe aldı. Sarıcakaya ilçesinde yaşadıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Farklı illerde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor.

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