Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs tedbirleri açıklaması

DİJİTAL KARNE GELİYOR

Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu bir eşik belirleyip bu noktadan sonra sınav yapabiliriz noktasına gelinmeli. Siz şöyle demiştiniz şimdi böyle diyorsunuz. Salgının bu kadar genişleyeceğini bilmiyorduk ki, bu dinamik bir süreç.

Burada önemli olan şu en kolaya kaçıp, en zor durumdan uzaklaşmamak gerek. En baştan sınavlar olmayacak diyemeyiz, koşullara göre hareket ediyoruz. Çocukların psikolojik durumu çok önemli.

10 günde 3 kanal kurduk, milyonlarca cilt kitap basıp gönderdik. EBA'da dünyada birinci olmamız tesadüf değil. Kurulan TV kanallarının acemiliği. Oturduk öğrendik. Biz hata yapabiliriz ama bu yol ve yolculuk.