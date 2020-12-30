30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Avusturya’daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk’ü kabul etti

Başkan Erdoğan Avusturya’daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk’ü kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan , ’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan Avusturya’daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk’ü kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan terör saldırısında yaralı polis ve vatandaşa yardım ederek kahraman olan Recep Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Görgü tanığı Viyana saldırısının Türk kahramanlarını anlattı GÖRGÜ TANIĞI VİYANA SALDIRISININ TÜRK KAHRAMANLARINI ANLATTI
Türkiyenin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhundan Avusturyadaki terör saldırısına ilişkin A Habere açıklama TÜRKİYE'NİN VİYANA BÜYÜKELÇİSİ OZAN CEYHUN'DAN AVUSTURYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN A HABER'E AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA