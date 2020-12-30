Başkan Erdoğan Avusturya’daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk’ü kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan terör saldırısında yaralı polis ve vatandaşa yardım ederek kahraman olan Recep Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Viyana'daki terör saldırısında yaralılara yardım eden ve bir polis memurunu ambulansa taşıyarak hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/FeDmVcsETI — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 30, 2020