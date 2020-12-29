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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre (), silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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